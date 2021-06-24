مقتل أحد مسلحي(قسد) بريف دير الزور

أفادت مصادر محلية، أن مسلحاً من ميليشيا “قسد” قتل إثر هجوم شنته فصائل شعبية بالأسلحة الرشاشة على السيارة التي كان يستقلها في قرية سويدان الجزيرة التابعة لناحية ذيبان بريف دير الزور الشرقي.



وتتواصل الهجمات على مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالمخطط الأمريكي في مناطق الجزيرة السورية، رداً على تصعيد الميليشيا من اعتداءاتها على المدنيين كان احدثها أول أمس حيث أصيب قيادي في ميليشيا “قسد” بهجوم نفذته فصائل شعبية بالأسلحة الرشاشة على سيارة على طريق أبو خشب بريف دير الزور الشمالي الغربي.