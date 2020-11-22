مصر تحبط محاولة تهريب 6 أطنان من الحشيش في سفينة قادمة من دولة عربية

أحبطت مصالح الأمن المصرية محاولة تهريب 6 أطنان من الحشيش تم العثور عليها داخل حاوية ضبطت بسفينة تجارية في ميناء دمياط حسب مراسل "آر تي" من القاهرة.



وكانت السفينة التي وصلت مصر، مرورا بعدة موانئ أجنبية، في حالة عبور من دمياط باتجاه "دولة أخرى". غير أن المضمون المصرح به رسميا للحاوية المحتجزة، بتهمة المتاجرة بالمخدرات، هو "ألواح خشبية"، فيما لم تكن هذه الأخيرة السلعة الوحيدة ضمن الحمولة.



وقالت صحيفة "النبأ الوطني" المصرية من جهتها إن السفينة كانت قادمة من سوريا لتواصل رحلتها إلى السودان.



وقدرت المصالح المصرية المختصة القيمة المالية للكمية المضبوطة من الحشيش بـ 480 مليون جنيه مصري.