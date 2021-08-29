مسؤول أميركي: عدد قواتنا في مطار كابول أصبح أقل من 4 آلاف

كشف مسؤول أميركي، أن عدد القوات الأميركية في مطار كابول انخفض من 5800 إلى أقل من 4 آلاف.



ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، الذي تحدّث مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أنه "لا يعتقد أن الضربة الجوية التي نفّذتها طائرة مسيّرة الجمعة 27/8/2021 من أجل استهداف أحد مسؤولي التخطيط في تنظيم داعش - خراسان، أصابت مسلحاً بارزاً في التنظيم الإرهابي".



وأشار إلى أن "قيام الولايات المتحدة بعمليات عسكرية في أفغانستان في المستقبل أمرٌ ممكن".



وأعلن الجيش الأميركي، أمس الجمعة، أنه نفّذ عملية ضد مسؤول التخطيط في تنظيم "داعش ـ خراسان" بطائرة من دون طيار في إقليم نانغارهار شرقي أفغانستان عند الحدود الباکستانية.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية مقتل "هدفين مهمَّين" في تنظيم "داعش"، من "المخطِّطِين" و"العملاء"، وإصابةَ ثالث في الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرة بدون طيار في أفغانستان، من دون كشف أسمائهم.



ورفض المتحدث باسم "البنتاغون"، جون كيربي، أن يوضح إن كان الأشخاص المستهدَفون ضالِعِين في الهجوم الذي استهدف مطار كابول، يوم الخميس الماضي، وأوقع أكثر من مئة قتيل، بينهم 13 جندياً أميركياً.



وكان تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن، في وقت سابق، مسؤوليته عن التفجيرين اللذين أوقعا عشرات القتلى، بينهم 13 جنديّاً أميركياً، قرب مطار كابول.



وكان مسؤول أميركي قال إن انتحارياً تابعاً لتنظيم "داعش" الإرهابي هو المسؤول عن الانفجار في محيط مطار "كابول".