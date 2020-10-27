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مدير بوزارة النفط: مدة الحصول على أسطوانة الغاز ستنخفض

أكد مدير في وزارة النفط أن وضع الغاز المنزلي مستقر حالياً، مؤكداً أن إنتاج أسطوانات الغاز ازداد عن الفترة السابقة.

وبيّن أن ما يتم إنتاجه من الغاز المنزلي حالياً يتجاوز 100 ألف أسطوانة بشكل يومي، لافتاً إلى أن حاجة القطر اليومية من الغاز المنزلي بحدود 120 ألف أسطوانة.

وأضاف: «خلال الفترة الماضية لم يكن الإنتاج اليومي للغاز ثابتاً وكانت الكميات المنتجة متغيرة كون الإنتاج مرتبط بالتوريدات، وعند توقف مصفاة بانياس عن العمل والبدء بالعمرة كان هناك نقص وتأخير في التوريدات، وحينها انخفض المخزون وأدى هذا الأمر لانخفاض الإنتاج، وبالتالي زادت مدة حصول المواطن على أسطوانة الغاز».

وأكد بأن مدة الحصول على الأسطوانة ستنخفض عن الفترة السابقة نتيجة لزيادة الإنتاج حالياً مع وصول توريدات جديدة من الغاز.