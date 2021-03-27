مدير التجارة الداخلية يزعم أن أسعار العديد من السلع والمواد الفدائية بدأت تشهد انخفاضا

بدأت أسعار العديد من السلع والمواد الفدائية تشهد انخفاضا تدريجياً على ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وأدت إلى انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية و ايضا قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برصد حركة البيع والشراء في الأسواق وأسعار المواد والتصدي للمنتجين الذين حاولوا خلق حالة من الفوضى بالسوق و القيام بعمليات تجارية غير مشروعه في النشاط التجاري .



وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي شبلي أنه من خلال رصد أسواق جملة الجملة والجملة بالزبلطاني والدقاقين بدمشق ثبت انخفاض واضح بأسعار المواد الغذائية بشكل عام مقارنة مع أسعارها خلال الأسبوع الماضي و تشهد الأسواق الان وفرة بالسلع الغذائية المختلفة الأساسية وغير الأساسية وذلك بفضل الإجراءات الحكومية الأخيرة .



واستعرض السيد شبلي كيف قام فريق المديرية بالرصد والتقصي لالية حركة الاسعار والبيع والشراء بالاسواق مؤكدا انه خلال هذين اليومين 24و25/3/2021 ومقارنة بالايام السابقة تبين انخفاض سعر كيلو غرام السكر من /2700/ ل.س إلى /2500/ ل.س في هذا اليوم الخميس 25/3/2021 كما انخفض سعر الكيلو غرام الرز الصيني من 3200 ل.س إلى 3000 ل.س والرز الاسباني من 4600 ل.س إلى 4400 ل.س وسعر ليتر زيت عباد الشمس من 11,000 ل.س إلى 9500 ل.س وسعر زيت الصويا من 10,500 ل.س إلى 9000 ل.س وسعر كيلو غرام السمن النباتي من 10500 ل.س إلى 10.000 ل.س وكيلو غرام الشاي البيكو من 28,000 ل.س إلى 26,000 ل.س وكيلو غرام الطحينة من 10,500ل.س إلى 9,500ل.س وكيلو غرام المعكرونة من 3,200ل.س إلى 3000ل.س وعلبة السردين من 1750ل.س إلى 1600ل.س .