ماذا تعرف عن نظارة فيسبوك الجديدة؟

أعلنت شركة “فيسبوك” عن إطلاق نظارتها الذكية الجديدة، بالشراكة مع شركة إنتاج النظارات العالمية “راي بان” لتدخل سوقاً ناشئة للأجهزة القابلة للارتداء مع التركيز على التقاط الصور بدلاً من الواقع المُعزز، وذلك بتكلفة 229 دولاراً للواحدة.



عرضت فيسبوك أول أمس الخميس، النظارات تحت اسم “Ray-Ban Stories”، وهي تنافس مباشرة نظارات “Snapchat’s Spectacles”.



تمنح نظارات فيسبوك للمستخدم طريقة جديدة لالتقاط الصور، ومقاطع الفيديو ومشاركة مغامراته، بخلاف إمكانية الاستماع إلى الموسيقى، والبودكاست أثناء التنقل أو إجراء المكالمات الهاتفية، وتتوفر النظارات على أكثر من 20 شكل متنوع.



للوهلة الأولى لا تبدو نظارات فيسبوك مختلفة كثيراً عن النظارات التقليدية من “راي بان”، لكن بساطتها تخفي الميزات الذكية، وتحتوي على مستشعرات مزدوجة للكاميرا بدقة 5 ميجابكسل، وتقنية بلوتوث 5.0 وواي فاي للتزامن مع الهاتف؛ ومساحة تخزين تكفي لـ 500 صورة، بخلاف مكبرات الصوت.



يمكن للمستخدم التقاط صورة بالضغط المستمر على زر على الجانب الأيمن من النظارات، أو يمكنه تسجيل الفيديو بالضغط عليه مرة واحدة.توجد أيضاً منطقة لمس على الجانب الأيمن من النظارات للتحكم في الموسيقى، ومساعد الصوت والمكالمات. ويمكن للمستخدم التمرير إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى الصوت، أو النقر للتشغيل، أو إيقاف الموسيقى مؤقتاً وتخطيها، أو النقر نقراً مزدوجاً للرد على المكالمات الهاتفية وإنهائها. ويوجد أيضاً مساعد صوت أساسي على فيسبوك.لم تعلن الشركة متى ستطلق نظارات الواقع المُعزز الحقيقية في السوق، لكن مثل هذا الجهاز هو جزء من استراتيجية الشركة طويلة المدى لبناء ما أطلق عليه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ metaverse أو عوالم رقمية حيث يتفاعل الناس معاً باستخدام أجهزة تعمل بالواقع الافتراضي.



قال زوكربيرغ: "إنه يعتقد أن الأجهزة التي تعمل بالواقع الافتراضي، والواقع المعزز هي المنصة الرئيسة التالية للتواصل البشري، بعد الهواتف المحمولة، لتحل في النهاية محل بعض التفاعلات الشخصية."وإذا نجحت فيسبوك في سوق الأجهزة، فستكون قادرة على بناء أعمالها الإعلانية والمراسلة دون الحاجة إلى الاعتماد على أنظمة التشغيل والأدوات التي أنشأها المنافسون مثل أبل وجوجل.