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قسد تغلق مدينة الشدادي

أغلقت ميليشيات "قسد" مداخل مدينة الشدادي جنوب الحسكة ومنعت الدخول والخروج منها، بعد هجوم مسلح استهدف نقاطها بمحيط معمل غاز الجبسة، بالترافق مع إغلاق القوات الأمريكية قاعدتها في مبنى "مديرية حقول نفط الجبسة" بسبب تفشي فيروس كورونا بين جنودها.

وقالت مصادر محلية : إن مسلحي ميليشيات قسد قاموا بإغلاق جميع مداخل مدينة الشدادي النفطية بريف الحسكة الجنوبي والتي تضم أكبر قاعدة للقوات الأمريكية، ومنعوا الدخول والخروج من المدينة مع إغلاق جميع المحال والأسواق فيها، مع شنهم حملة اعتقالات ضد الشبان.

وبينت المصادر أن سبب الاستنفار الأمني والعسكري لـ "قسد" هو الهجوم المسلح الذي تعرضت له عدد من نقاط الميليشيات بالقرب من معمل الغاز في منطقة فيها سجن كامب الصيني وسجن معمل الغاز اللذان يحتويان الآلاف من مسلحي داعش الأجانب والعرب.