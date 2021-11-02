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عون: نعمل لحلّ الخلاف مع دول الخليج والتفاوض مع صندوق النقد

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إنّ معالجة الخلاف الذي نشأ مع السعودية وعدد من دول الخليج "مستمر على مختلف المستويات، على أمل الوصول الى الحلول المناسبة".

وأكد عون، خلال استقباله رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الشرق الأوسط إيزابيل سانتوسن، أنّ "التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أجواء من الحرية والشفافية".

وأضاف عون أنّ "الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي التي ستساعد في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق أسس منتجة، كما ستساهم في تحقيق الإصلاحات التي يريدها لبنان ويدعم المجتمع الدولي  تطبيقها".

وأشار إلى أنّ "عملية مكافحة الفساد مستمرة، والخطوات العملية بدأت مع التدقيق المالي الجنائي الذي سيحدد المسؤوليات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن أي تجاوزات حصلت، وأدت إلى تراجع الوضع المالي في البلاد على النحو الذي نشهده اليوم".

من جهتها، قالت سانتوسن إنّها ستبحث مع المسؤولين اللبنانيين "الأزمة الاقتصادية والنواحي الأخرى من الأزمة، ولنبحث الاستعدادات لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا أمر ملّح".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد التقى، في وقت سابق اليوم، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، حيث أكّد بلينكن "دعم جهود الحكومة في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات النيابية".