تركيا تُخلي نقطة مراقبة ثالثة في ريف إدلب
ميليشيا “قسد” بمساندة مروحيات للاحتلال الأمريكي تشن حملة مداهمات واعتقالات شرقي الفرات
وسائل إعلام أميركية: فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
الاحتلال التركي يقصف قرى في ريف الرقة ومسلحوه يمنعون الفلاحين من العمل بأراضيهم في الحسكة
القبائل العربية تنتفض بوجه قسد شرقي سوريا
الدفاع الروسية: الطيران السوري والروسي لا يستهدفان أهدافاً مدنية في إدلب
نصف حياة
مواجهة أمريكية روسية حول مؤتمر اللاجئين السوريين
“التحالف الدولي” بقيادة واشنطن يختطف العديد من الشبان شرقي الفرات السوري
الحكومة تطالب وزاراتها بتأمين احتياطي من المواد والسلع للمواطن لثلاثة أشهر قادمة
الرئيس الأسد والسيدة أسماء في زيارة لمعرض منتجين 20-20 في التكية السليمانية بدمشق
الإفراج عن 62 موقوفاً في درعا على خلفية الأحداث بالمحافظة
الجيش التركي يبدأ بإخلاء نقطة شير مغار العسكرية غرب حماة
مركز المصالحة الروسي: المسلحون في إدلب يستعدون لهجوم بالطائرات المسيرة
انفجار صهاريج وقود في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة مسلحي تركيا شرق حلب

عودة الأهالي إلى منطقة اليرموك اعتباراً من الثلاثاء القادم

تمهيداً لعودة الأهالي المهجرين إلى منازلهم في منطقة اليرموك ، جال محافظ دمشق المهندس عادل العلبي على عدد من الأحياء اطلع فيها على واقع المنطقة الراهن وعلى محطتي الكهرباء والمياه التي تم إعادة تأهيلها مؤخراً إضافة لدائرة خدمات اليرموك. 
وأشار المهندس العلبي إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لعودة الأهالي إلى منازلهم ضمن الشروط التي تم تحديدها  وبالتزامن مع إعادة خدمات شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، و استمرار أعمال إزالة الأنقاض والأتربة من الأحياء المؤهلة أبنيتها للسكن.

علماً  أن استقبال طلبات عودة الأهالي إلى منازلهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 10/11/2020 ضمن الشروط التالية: 

1-السلامة الإنشائية للعقار 

2-إثبات الملكية 

3-الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة ليصار إلى تقديمها في مكاتب تم وضعها بداية شارع الثلاثين جانب المفرزة.

رافق المحافظ بالجولة السادة المعنيين بالمنطقة وعضو المكتب التنفيذي سمير جزائرلي والمدراء الخدميين في المحافظة.