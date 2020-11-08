عودة الأهالي إلى منطقة اليرموك اعتباراً من الثلاثاء القادم

تمهيداً لعودة الأهالي المهجرين إلى منازلهم في منطقة اليرموك ، جال محافظ دمشق المهندس عادل العلبي على عدد من الأحياء اطلع فيها على واقع المنطقة الراهن وعلى محطتي الكهرباء والمياه التي تم إعادة تأهيلها مؤخراً إضافة لدائرة خدمات اليرموك.

وأشار المهندس العلبي إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لعودة الأهالي إلى منازلهم ضمن الشروط التي تم تحديدها وبالتزامن مع إعادة خدمات شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، و استمرار أعمال إزالة الأنقاض والأتربة من الأحياء المؤهلة أبنيتها للسكن.



علماً أن استقبال طلبات عودة الأهالي إلى منازلهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 10/11/2020 ضمن الشروط التالية:



1-السلامة الإنشائية للعقار



2-إثبات الملكية



3-الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة ليصار إلى تقديمها في مكاتب تم وضعها بداية شارع الثلاثين جانب المفرزة.



رافق المحافظ بالجولة السادة المعنيين بالمنطقة وعضو المكتب التنفيذي سمير جزائرلي والمدراء الخدميين في المحافظة.