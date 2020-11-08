عودة الأهالي إلى منطقة اليرموك اعتباراً من الثلاثاء القادم
تمهيداً لعودة الأهالي المهجرين إلى منازلهم في منطقة اليرموك ، جال محافظ دمشق المهندس عادل العلبي على عدد من الأحياء اطلع فيها على واقع المنطقة الراهن وعلى محطتي الكهرباء والمياه التي تم إعادة تأهيلها مؤخراً إضافة لدائرة خدمات اليرموك.
وأشار المهندس العلبي إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لعودة الأهالي إلى منازلهم ضمن الشروط التي تم تحديدها وبالتزامن مع إعادة خدمات شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، و استمرار أعمال إزالة الأنقاض والأتربة من الأحياء المؤهلة أبنيتها للسكن.
علماً أن استقبال طلبات عودة الأهالي إلى منازلهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 10/11/2020 ضمن الشروط التالية:
1-السلامة الإنشائية للعقار
2-إثبات الملكية
3-الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة ليصار إلى تقديمها في مكاتب تم وضعها بداية شارع الثلاثين جانب المفرزة.
رافق المحافظ بالجولة السادة المعنيين بالمنطقة وعضو المكتب التنفيذي سمير جزائرلي والمدراء الخدميين في المحافظة.