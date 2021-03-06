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عضو في اتحاد غرف الزراعة يتوقع ارتفاعاً جديداً بأسعار البيض

اوضح عضو اتحاد غرف الزراعة نزار سعد الدين أنه منذ نحو عشرين يوماً تقريباً تم ذبح أعدادا كبيرة من الدجاج البياض، الأمر الذي قد يخلق فجوة في إنتاج البيض ويؤدي إلى انخفاض إنتاج البيض مستقبلاً، متوقعاً أن يرتفع سعر البيض خلال الأيام القادمة.

وقال: إن مربي الدجاج البياض يخسر اليوم ولا يستطيع تحصيل تكاليف تربية الدجاج البياض وتغطية المصاريف اليومية التي يدفعها، معبرا أن المربين يقومون حالياً بذبح أفواج الدجاج البياض التي يعتبر إنتاجها من البيض قليلاً نتيجة خسائرهم المتكررة ؟

 مضيفا ان تكلفة كرتونة البيض من أصغر وزن والتي تحتوي على 30 بيضة تتراوح اليوم بيت 5.5 و6 آلاف ليرة، لافتاً إلى أن سعر صندوق البيض الذي يحتوي على 12 كرتونة يتراوح اليوم بين 60 ألفاً و74 ألفاً ويختلف السعر حسب وزن الكرتونة.

وبين أن تكلفة الدجاجة البياضة الواحدة حتى تبدأ بإنتاج البيض اليوم، تتراوح بين 13 و15 ألف ليرة، مبيناً أنها تحتاج لحوالي 8 كيلوغرامات علف حتى تبدأ بإنتاج البيض إضافة لتكاليف أخرى مثل سعر الصوص البياض وأجور العمال ولقاحات وغيرها من التكاليف الأخرى.

 



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