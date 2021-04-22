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عصابة مختصة بسرقة ألواح الطاقة الشمسية بحمص في قبضة العدالة

عصابة مختصة بسرقة ألواح الطاقة الشمسية بحمص في قبضة العدالة

ورود معلومات عن سرقة ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بالمشاريع الزراعية من قرى جباب الزيت و الحمرات والغالية التابعة لناحية الرقامة ونتيجة المتابعة الحثيثة والمحافظة على ممتلكات الإخوة المواطنين وبعد جمع المعلومات عن الفاعلين تمكنت عناصر الناحية من إلقاء القبض على شخص يدعى ( ط ، ع ) عمره حوالي ١٧ سنة.

بالتحقيق معه اعترف وبالاشتراك مع آخرين بسرقة ألواح طاقة شمسية و أكبال كهربائية و بطاريات خاصة بالمشاريع الزراعية في القرى المذكورة ،  تم نصب الكمين اللازم وتم إلقاء القبض على باقي أفراد العصابة .

تم استرداد المسروقات أصولاً