عصابة مختصة بسرقة ألواح الطاقة الشمسية بحمص في قبضة العدالة

ورود معلومات عن سرقة ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بالمشاريع الزراعية من قرى جباب الزيت و الحمرات والغالية التابعة لناحية الرقامة ونتيجة المتابعة الحثيثة والمحافظة على ممتلكات الإخوة المواطنين وبعد جمع المعلومات عن الفاعلين تمكنت عناصر الناحية من إلقاء القبض على شخص يدعى ( ط ، ع ) عمره حوالي ١٧ سنة.



بالتحقيق معه اعترف وبالاشتراك مع آخرين بسرقة ألواح طاقة شمسية و أكبال كهربائية و بطاريات خاصة بالمشاريع الزراعية في القرى المذكورة ، تم نصب الكمين اللازم وتم إلقاء القبض على باقي أفراد العصابة .



تم استرداد المسروقات أصولاً