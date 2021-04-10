عارض أثناء النوم يشير إلى مرض خطير

يحذر أطباء في أمراض القلب إنه “إذا استيقظت ليلاً بسبب ضيق في التنفس، فقد تكون مصاباً بقصور في أداء القلب، الأمر الذي يستلزم مراجعة الطبيب”.



وقالت طبيبة القلب بوبي بوغاييف، بحسب “سكاي نيوز”، إن “الأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب غالباً ما يستيقظون في منتصف الليل مع ضيق شديد في التنفس”، ويسمى “ضيق التنفس الليلي الانتيابي”.



وأوضحت بوغاييف أنه “إذا كنت تعاني من هذا النوع من ضيق التنفس، فمن المحتمل أن تستيقظ وتسعل أو تصدر صفيراً وتعاني من معدل ضربات قلب سريع”.



وقال فيكن زيتجيان، طبيب باطني عالج العديد من المرضى الذين يعانون من قصور في القلب، إن “ضيق التنفس الذي يوقظك في الليل يأتي من عدم قدرة القلب على ضخ كمية الدم اللازمة أثناء الاستلقاء”.



وأضاف زيتجيان “عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الكمية الكافية من الدم للأمام، يصبح الدم محتقناً في القلب والدورة الدموية في الرئة، مما يؤدي في النهاية إلى ضيق التنفس”.