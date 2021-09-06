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"طالبان" تعلن السيطرة الكاملة على ولاية بنجشير

أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، أن ولاية بنجشير الأفغانية الواقعة شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة.

وجاء في بيان نشره المتحدث على "تويتر": "تم الاستيلاء على آخر معقل للعدو، ولاية بنجشير، بالكامل. وخضعت ولاية بنجشير للسيطرة الكاملة للإمارة الإسلامية للنظام السياسي لطالبان".

وأضاف أن بعض المتمردين هزموا في المعارك فيما فر آخرون. وأكدت طالبان لأهالي بنجشير أنها لن تضطهدهم.

وشهدت ولاية بنجشير قبل ذلك معارك شرسة بين "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان"، المتمركزة في إقليم بنجشير، ومسلحي طالبان.

وتمثل ولاية بنجشير الجبلية معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لطالبان، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل.

 

 


المصدر: RT، نوفوستي