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"طالبان باكستان" تتبنى الهجوم الانتحاري في كويتة

أعلنت حركة "طالبان باكستان"، الأحد، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري على الحدود الباكستانية الأفغانية الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وقالت الحركة، في بيان نقلته مجموعة "SITE" المختصة في متابعة أنشطة التنظيمات المتطرفة، إن انتحاريا استهدف عناصر الشرطة الحدودية بسترة مفخخة ودراجة نارية محملة بالمتفجرات.


وقتل 4 عناصر في الشرطة الحدودية الباكستانية فيما أصيب 19 شخصا آخرون جراء هجوم استهدف الأحد نقطة تفتيش في مدينة كويتة بمحافظة بلوشستان.

وتتمركز قوات "طالبان باكستان" في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية شمال غرب البلاد حيث تسعى إلى تحقيق استقرار أكبر وفرض أحكام الشريعة داخل البلاد وفي المناطق التي تقطنها الأغلبية المسلمة في الهند.

و"طالبان باكستان"، التي تم إنشاؤها عام 2007، غير موحدة مع "طالبان" الأفغانية لكن التنظيمان تعاونا في مكافحة القوات الغربية. 

 

 
المصدر: RT