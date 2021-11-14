سوريا تستعيد مقعدها في الاتحاد العام للمنتجين العرب

بعد انقطاع لسنوات طويلة، استعادت سوريا عضويتها في الاتحاد العام للمنتجين العرب.



وأصدر رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، الدكتور إبراهيم أبو ذكرى، قراراً بالموافقة على تجديد انضمام لجنة صناعة السينما والتلفزيون السورية بكوادرها الجديدة للاتحاد.



كما نص القرار على تسمية المنتج السوري علي غالب عنيز، نائباً لرئيس الاتحاد العربي، وعضواً في مجلس إدارته، ممثلاً عن قطاع الإنتاج في سوريا، بصفته رئيساً لمجلس إدارة لجنة صناعة السينما والتلفزيون السورية.



وبهذا القرار تعود الإنتاجات السورية للمشاركة في جميع الفعاليات التابعة للاتحاد العربي، وأول النشاطات سيكون مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام الذي يعد سوقاً مفتوحاً لترويج الأعمال الفنية السورية.