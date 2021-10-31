سعر كيلو الجبن يتخطى حاجز العشرة آلاف ليرة

شهدت الأجبان والألبان ارتفاعاً غير مسبوق حيث وصل سعر كيلو جبن الغنم في أسواق ديرالزور إلى 10.500 ليرة للكيلو الواحد وسعر كيلو الجبن البقري عشرة آلاف ليرة سورية وتعتبر محافظة ديرالزور من المحافظات المنتجة للأجبان والألبان كونها تعتمد على ثروتها الحيوانية والإنتاج يكون في مناطق الريف أكثر من المدينة وكذلك بالنسبة لبقية المشتقات المتعلقة بالجبن وفي مقدمتها الحليب الذي تراوح بين 1200 – 1500 ليرة للكيلو واللبنة التي تراوحت بين 4500 – 5500 ليرة للكيلو ومؤشر الارتفاع جعل حركة الشراء قليلة نوعاً ما وحال المواطن يقول " تم الحذف من القائمة " وعلى ما يبدو أن الحذف لن يقف عند الأجبان بل سبقتها أنواع كثيرة من الاحتياجات اليومية للأسرة والتي باتت الأسرة تضع برنامج تقنين لكل احتياج كون كيلو الجبن الواحد يتطلب ربع راتب .



حال الأجبان انطبق على الكثير من المواد ومنها جميع أنواع الزيتون الذي وصل إلى 6500 ليرة للكيلو الواحد ولكن ما خفف وطأة ارتفاع أنواع الزيتون هو بدء طرح الزيتون في الأسواق والذي اختلف سعره حسب النوع وتراوح بين 1200 – 3500 ليرة وبدأت الأسر الديرية عملية الشراء والمؤونة لهذه المادة والتي توفر الكثير عن الأنواع المطروحة والجاهزة في الأسواق وكثير من الأسر يعتمد على النوع الأخضر والذي شهدت أسواقه حركة شراء كبيرة مع أول هطول مطري شهدته المحافظة وموسم بيع الزيتون مرتبط بأول هطول مطري حسب " كبار السن "



المشهد