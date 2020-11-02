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زلزال يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

زلزال يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن زلزالاً بلغت شدته 5.0 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقال المتحدث باسم الخدمة: "إن الزلزال الذي بلغت شدته 5 درجات وقع في منطقة المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا، صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق 11 كيلومتراً وعلى بعد 25 كيلومتراً شرق قرية أوست كامتشاتكا".

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كبيراً.

في سياق آخر، وقع زلزال بلغت قوته 6.6 درجة، يوم الجمعة الماضي، غربي تركيا، وكان مركزه في بحر إيجه بالقرب من مدينة سفيريهيسار بإقليم إزمير.

كما أثر الزلزال على الجزر اليونانية القريبة، بما في ذلك جزيرة ساموس وقدر علماء الزلازل اليونانيون قوة الزلزال بـ6.9 درجة.