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رويترز: ترامب يستعدّ لمعركة بعد الهزيمة في الانتخابات

تشير توقعات خبراء في واشنطن إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لمعركة قانونية طويلة، من شأنها أن تؤخر انتقال  السلطة إلى الفائز بالانتخابات جو بايدن.

وتنقل رويترز عن خبراء في الكونغرس الأمريكي ودبلوماسيين أجانب أنهم يستعدون لتحركات سياسية مفاجئة من ترامب من الآن وإلى يوم التنصيب في 20 كانون الثاني من العام المقبل، تشمل عدّة قرارات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويقول مصدر جمهوري  بالكونغرس للوكالة "من شأن معركة قانونية طويلة أن تؤخر الانتقال، وقد يكون ذلك خطيراً على جبهة السياسة الخارجية... فالعالم لن يقف ساكناً بينما تركيزنا كله منصب على الانتخابات".

وتشير الوكالة إلى أنّ من غير الواضح ما إذا كان ترامب، الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بالهزيمة، سيلتزم بالبروتوكول التاريخي ويلتقي شخصيا مع خليفته، مثلما فعل الرئيس باراك أوباما مع ترامب بعد فترة وجيزة من انتخابات 2016.