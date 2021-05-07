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روسيا قلقة من التحركات الأميركية شرقي سوريا

أعرب الجيش الروسي عن قلقه من تكثيف قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن شحنها الجوي، وازدياد تحركات هذه القوات في المناطق الشرقية من سوريا.


وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف: "سوريا قادرة على التعامل باستقلالية مع الخلايا الإرهابية على أراضيها.. وجود الوحدات العسكرية لدول التحالف في سوريا غير قانوني ومخالف للقانون الدولي".

وأضاف أن "ممارسات القيادة العسكرية الأمريكية في مناطق شرق الفرات على خلفية حالة اقتصادية واجتماعية طارئة، تلحق ضررا خطيرا بآفاق التسوية السياسية" في سوريا.

وجددت السفارة الروسية لدى واشنطن مؤخرا التأكيد على أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير قانوني.

وأضافت: "الولايات المتحدة ليس لها الحق في انتقاد الإجراءات القانونية للقوات المسلحة الروسية المتواجدة في سوريا بدعوة من الحكومة السورية".

وجاء بيان السفارة ردا على تصريحات المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية شون أودونيل الذي اعتبر أن "تصرفات الجيش الروسي في شمال شرق سوريا تنتهك آلية تفادي الصدامات العرضية" بين القوات الروسية والأمريكية.