رئيس اتحاد غرف التجارة السورية يتوقع انخفاض سعر الدولار الى 2700 ليرة خلال أيام

قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، “فايز قسومة”، إن الأسعار انخفضت 20%، وليس مبالغاً بها، إلا أن المشكلة في دخل المواطن الذي يعتبر ضعيفاً حالياً.



“قسومة” توقع وصول سعر الصرف إلى 2700 ليرة خلال 20 رمضان الجاري، وأضاف أن «تحديد سعر الدولار الجمركي منذ مدة بـ2500 ليرة حد من درجة انخفاض الأسعار إذ أن هذا التسعير الجديد للدولار زاد من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد بنسبة 100 بالمئة»، لافتاً أن الأسعار لن تعود كما كانت سابقاً قبل ارتفاع سعر الصرف.



وقال إنه نتيجة ارتفاع سعر صرف المركزي من 1256 إلى 2500 ليرة، سترتفع الأسعار بنسب تتراوح بين 5.7 و5.12 %