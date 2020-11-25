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دمشق.. إخماد حريق في إحدى غرف السكن الجامعي في المزة

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق اليوم حريقاً اندلع في أحد الغرف ضمن السكن الجامعي بمنطقة المزة في دمشق.

وأوضح مدير المدينة الجامعية مضر العجي أن حريقاً اندلع في أحد الغرف السكنية بالتزامن مع عودة التيار الكهربائي قرابة الساعة التاسعة صباحاً، حيث حدث ماس كهربائي أدى إلى نشوب حريق داخل غرفة واحدة.

وبين العجي أنه وجراء الحريق تصاعد الدخان وانتشر في الممرات والغرف، وخلال 10 دقائق تم إفراغ الغرف من قاطنيها تحسباً للتمدد وتم إخماده من قبل عناصر الفوج.

وأكد مدير المدينة الجامعية أن الورشات بدأت بإعادة تأهيل الغرفة خلال 24 ساعة، واقتصرت الأضرار فقط.

جدير بالذكر أنه نشب حريقاً في محطة الشام الجديدة على أوتستراد الفيحاء مساء الثلاثاء واقتصرت الأضرار على الماديات.



علي خزنه 