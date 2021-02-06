خمسيني يقتل ابن عمه بالرصاص في السويداء

أقدم رجل خمسيني يدعى “ف.غ” على قتل ابن عمه “ن.غ” بثلاث رصاصات في الرأس، الخميس، قرب دوار المشنقة في مدينة السويداء، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الجرم العلني.



وأشار أحد أفراد العائلة، لوسائل إعلام محلية، إلى “وجود خلافات ثأرية بين القاتل والضحية، حيث إن القاتل سبق وقتل اثنين من أبناء شقيق الضحية داخل قرية مفعلة، العام الماضي”.



وذكر شهود على الحادثة أن “القاتل كان يحمل بندقية روسية، ومسدساً حربياً وقام بإطلاق النار على الضحية بشكل مباشر وقريب”، مشيرين إلى أن “القاتل قام بعدها بإطلاق عدة رصاصات في الهواء لإبعاد المواطنين عنه”.



وأضاف الشهود أن “القاتل يعمل في محل تجاري في السوق، وشوهد بحالة هستيرية ولم يستطع أحد الاقتراب منه، حيث حضرت سيارة الإسعاف إلى المكان لنقل الشاب الآخر الذي فارق الحياة في منطقة مزدحمة بالناس والسيارات”.