خدمة الدفع الإلكتروني ستكون متاحة لكل المشتركين

بين "منهل جنيدي" المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن خدمة الدفع الإلكتروني تأتي حلقة متقدمة في العمليات الإلكترونية التي يستطيع المواطن من خلالها التعامل مع الخدمات من الجهات العامة أو الخاصة دون الحاجة إلى مراجعتها.



ولفت إلى أن الخدمة ستكون متاحة لكل المشتركين الحاصلين على خط خلوي بغض النظر عن نوع الجهاز الخلوي الذي يمتلكونه حيث تم إطلاقها عبر تقنية “يو اس اس دي” المتاحة لكل أنواع الهواتف أو عبر خدمة التطبيقات وبذلك سيكون متاحاً ممارسة عمليات الدفع الإلكتروني باتجاهين من زبون إلى زبون أو من الزبون إلى الفعالية الاقتصادية الحكومية أو الخاصة التي يحصل المواطن على خدماتها في تعاملاته اليومية.



وأكد جنيدي أنه تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتكون وسيلة الدفع عبر الشركات الخلوية سهلة وبسيطة وآمنة بحيث لا يتم خصم المبلغ الذي يريد المواطن دفعه من حسابه الإلكتروني إلا بعد التأكد من وصوله إلى الجهة التي تم الدفع إليها بما يضمن حقوق الزبون والجهة التي يقوم بالدفع إليها.