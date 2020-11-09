حالة الطقس 9/11/2020
يكون الجو خريفياً وغائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائماً أحياناً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد كما تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل.
ليلاً, يكون الجو مائلاً للبرودة وخاصة في المناطق الجبلية, و الرياح, شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة.
الثلاثاء والأربعاء , تضعف الفعالية الجوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية متفرقة، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل.