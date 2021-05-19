جيش الاحتلال : 52 مقاتلة نفذت 120 غارة على مواقع في قطاع غزة خلال 25 دقيقة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو شن 120 غارة على مواقع في قطاع غزة، نفذتها 52 مقاتلة، في هجوم استغرق 25 دقيقة.



وقال جيش الاحتلال إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 50 صاروخا خلال الـ12 الماضية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.



وأضاف جيش الاحتلال في بيان، على "تويتر" أن من بين الأهداف، التي قصفتها المقاتلات الإسرائيلية، مستودع أسلحة، ومنشآت تابعة لحركة "حماس" من بينها مركز قيادة في رفح.



ووفقا لما ذكر جيش الاحتلال هاجمت المقاتلات الإسرائيلية عددا من مواقع إطلاق الصواريخ في القطاع.





وكالات