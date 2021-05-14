جيش الاحتلال ينفي الأنباء المتداولة عن دخول قواته إلى غزة لكن لديهم أوامر بالاستعداد

نفى الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، الأخبار التي انتشرت بشأن بدء العملية البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى حصول سوء فهم في نقل المعلومات.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوناثان كونريكوس، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "نحتاج إلى توضيح أحداث الأمس. كان هناك سوء فهم داخلي الليلة الماضية وأتحمل مسؤوليته شخصيا.. يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء في بعض الأحيان خلال عمليات معقدة".



من جانب آخر قال المتحدث ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" حول النية لدخول القوات الإسرائيلية إلى قطاع غزة: "هل لدينا مثل هذه النية؟ لدينا خطط وأوامر بأن نكون مستعدين للقيام بذلك، لكن في الوقت الحالي لا توجد قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة".



ورد كونريكوس على سؤال لتوضيح ما إذا كان لدى الجيش معلومات حول إمكانية بدء مثل هذه العملية في الأيام المقبلة، "لا ، ولكن حتى لو كان هناك، فلن يتم الإعلان عنها مسبقا".





المصدر: نوفوستي