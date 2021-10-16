جرحى في اعتداء مستوطنين على مزارعي الزيتون في الضفة الغربية

أصيب 4 فلسطينيين بجروح في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على مزارعي الزيتون في قرية بالضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين اعتدوا على قاطفي الزيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت.



ونقلت عن أحد المزارعين أن "30 مستوطنا من مستوطنة "رحاليم" المقامة على أراضي قرية ياسوف، هاجموا المزارعين بالحجارة أثناء قطفهم ثمار الزيتون".



وقال المزارع إن "المنطقة التي تعرف بالقرنة، تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين بهدف تهجير المواطنين وتفريغهم من أراضيهم".



وحذر محافظ سلفيت عبد الله كميل من خطورة الاعتداءات التي تجري يوميا بحق المزارعين في ذروة موسم الزيتون، ودعا إلى تحرك فوري وعاجل على كافة المستويات المحلية والدولية للجم تلك الاعتداءات التي وصفها بالهمجية.



وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على أربعة مستوطنين بالقرب من المستوطنة على صلة بالأغراض المسروقة من المزارعين.



وخلال الأيام الأخيرة اشتبك مستوطنون متطرفون مع القوات الإسرائيلية وخربوا ممتلكات فلسطينية فيما عرف باسم هجمات "بطاقة الثمن"، انتقاما من جهود متصورة للحد من التوسع الاستيطاني.



ويوم الخميس الماضي دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الجيش إلى التصدي لهجمات المستوطنين المتزايدة ضد الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية من خلال الرد بشكل "منهجي وعدواني وصلب" على مثل هذا السلوك.



المصدر: "وفا" + "أ ب"