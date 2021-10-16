الأمن الثقافي الوطني وتأمين المجتمعات العربية
حميميم: لهذا لم تستخدم سوريا دفاعاتها الجوية لصد العدوان الإسرائيلي على تدمر
عدوان إسرائيلي متجدّد على التنف
بوتين: مسلحون من سوريا والعراق بدؤوا بالدخول إلى أفغانستان
ريف درعا الشرقي: الجيزة والمتاعية ضمن التسوية ومحجة والمسيفرة الوجهة التالية
8 اعتداءات لإرهابيي (النصرة) من منطقة خفض التصعيد بإدلب
إدارة “فيسبوك” تمنع الترويج لأسماء مجموعات وشخصيات معارضة سورية
إيران تتوعد بـ"رد قاس" على غارة إسرائيلية وسط سوريا
الجيش العربي السوري يبدأ تمشيط بلدة صيدا ومحيطها بريف درعا الشرقي
إعادة تشغيل الوحدة 110 بقسم الهدرجات في مصفاة بانياس
تسوية أوضاع العشرات في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي
مقتل وإصابة مسلحين من ميليشيا (قسد) في ريف الحسكة
زحمة «انفتاح» على دمشق: أبو ظبي تقود التطبيع الاقتصاديّ
"قسد"و"التحالف الدولي" يُجريان تدريبات بالذخيرة الحية في ريف دير الزور الشمالي
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين

جرحى في اعتداء مستوطنين على مزارعي الزيتون في الضفة الغربية

أصيب 4 فلسطينيين بجروح في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على مزارعي الزيتون في قرية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين اعتدوا على قاطفي الزيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت.


ونقلت عن أحد المزارعين أن "30 مستوطنا من مستوطنة "رحاليم" المقامة على أراضي قرية ياسوف، هاجموا المزارعين بالحجارة أثناء قطفهم ثمار الزيتون".

وقال المزارع إن "المنطقة التي تعرف بالقرنة، تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين بهدف تهجير المواطنين وتفريغهم من أراضيهم".

وحذر محافظ سلفيت عبد الله كميل من خطورة الاعتداءات التي تجري يوميا بحق المزارعين في ذروة موسم الزيتون، ودعا إلى تحرك فوري وعاجل على كافة المستويات المحلية والدولية للجم تلك الاعتداءات التي وصفها بالهمجية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على أربعة مستوطنين بالقرب من المستوطنة على صلة بالأغراض المسروقة من المزارعين.

وخلال الأيام الأخيرة اشتبك مستوطنون متطرفون مع القوات الإسرائيلية وخربوا ممتلكات فلسطينية فيما عرف باسم هجمات "بطاقة الثمن"، انتقاما من جهود متصورة للحد من التوسع الاستيطاني.

ويوم الخميس الماضي دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الجيش إلى التصدي لهجمات المستوطنين المتزايدة ضد الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية من خلال الرد بشكل "منهجي وعدواني وصلب" على مثل هذا السلوك.

 

 


المصدر: "وفا" + "أ ب"