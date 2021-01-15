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توقيف (5) أشخاص في حمص يتاجرون بمادة الغاز المنزلي

من خلال متابعة الوحدات الشرطية لظاهرة احتكار مادة الغاز المنزلي والمتاجرة فيها بطرق غير قانونية تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من مصادرة / 27/ أسطوانة غاز في قرية (قطينة)، وقام بإلقاء القبض على خمسة أشخاص وهم المدعوين ( م . ش ) و( هـ . ع) و( ح. ش ) و( ع . ع ) و(ع. ع )، وبالتحقيق معهم اعترفوا بحيازتهم الأسطوانات المذكورة بقصد الاتجار فيها بالسوق السوداء وبيعها بسعر زائد للمواطنين كما عثر لديهم على خمس دراجات نارية مهربة وتمت مصادرتها.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً .