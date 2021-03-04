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تهديدات جديدة باقتحام مبنى الكابيتول في أمريكا

أفادت وكالة رويترز اليوم الخميس، بأن مجلس النواب الأمريكي قرر تأجيل جلسته المقررة مساء اليوم بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام مبنى الكابيتول.

وقالت الوكالة إن شرطة المبنى، حصلت على معلومات استخباراتية بشأن تهديدات محتملة ضد أعضاء الكونجرس ومجمع الكابيتول، وهي تستعد لمواجهتها.

وأكدت أنّها "على اطلاع واستعداد لأي تهديدات محتملة"، وأنها أعلنت حالة التأهب استعداداً لأي هجوم محتمل.

يشار إلى ن أعضاء حركة "كيو آنون" التي تؤمن بنظرية المؤامرة، لديهم اعتقاد بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيعود لمنصبه في 4 آذار الحالي.

وكان القائم بأعمال مسؤول الأمن في مجلس النواب، تيموثي بلودجيت أبلغ أعضاء الكونجرس بالتدابير الأمنية المشددة، وجرى اعتقال عدد من أتباع حركة نظرية "كيو آنون"، بعد نشر معلومات حول إعادة ترامب إلى السلطة.