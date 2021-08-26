تمديد المهلة التي منحها الجيش للإرهابيين الرافضين التسوية بدرعا

تم مساء أمس تمديد المهلة التي منحها الجيش العربي السوري للإرهابيين الرافضين التسوية والبالغ عددهم نحو 100 شخص للخروج من درعا البلد إلى الشمال السوري وتسليم السلاح للدولة بعد أن انقضت مهلة سابقة دون أن يخرج أي منهم في مؤشر جديد على إفشال الإر،هابيين جميع جهود الدولة لتسوية الوضع دون اللجوء للعمل العسكري.



وذكرت وكالة سانا أن الإرهابيين في درعا حاولوا أمس ايهام الرأي العام بأنهم ينفذون اتفاق الخروج عبر إخراج دفعة أولى غير أن من خرج هم ثمانية أشخاص ليسوا من بين المطلوبين ومضت مهلة 24 ساعة دون أن يخرج المطلوبون فتم تمديدها لغاية صباح الغد.



وكانت وحدات الجيش فتحت ممر السرايا أمام المدنيين الراغبين بالخروج من المناطق الواقعة تحت سيطرة الإر,هابيين .