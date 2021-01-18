تطبيق “سيغنال” يصدر بياناً بعد توقفه عن العمل بسبب الإقبال التاريخي

أصدر تطبيق المراسلة الفوري “سيغنال” بياناً بعد أن تعرض لعطل دام 24 ساعة، بعد الإقبال التاريخي على تنزيله من متجري “آبل” “غوغل بلاي”.



وأعلن التطبيق، السبت، عبر حسابه على موقع “تويتر” أنه عاد للعمل من جديد، فيما أشار إلى أن بعض مستخدميه قد لا يزالون يرون رسائل بالخطأ في محادثاتهم.



وأكد “سيغنال” أنه بالنسبة للمستخدمين الذين ما زالوا يتلقون رسائل بالخطأ، فإن هذا “أثر جانبي” ولا يؤثر على أمان خصوصيتهم، وأنه سيتم إصلاح تلك الثغرة في تحديثات التطبيق القادمة.



ووفر تطبيق “سيغنال” حلّين من أجل مسح الرسائل الواردة بالخطأ يدوياً: الأول لمستخدمي هواتف “أندرويد”، وذلك بنقرهم فوق القائمة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة واختيار “إعادة تعيين جلسة آمنة”، أما الثاني فهو لمستخدمي هواتف “آيفون”، وذلك بنقرهم على زر “إعادة تعيين الجلسة” الموجود أسفل “الرسالة المستلمة كانت غير متزامنة”.



وشهد تطبيق “سيغنال” إقبالاً كبيراً في عدد مرات التنزيل خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن تطبيق المراسلة الفوري “واتسآب” خلال الأيام الماضية عن سياسة استخدام جديدة تراجع عنها الجمعة، وكذلك بعدما أوصى باستخدامه رئيس شركة “تسلا”، الملياردر إيلون ماسك.



ويمتاز تطبيق “سيغنال” بالاتصال الآمن والمشفر سواء عبر الرسائل المرئية أو النصية أو الصوتية.



يذكر أن تطبيق “سيغنال” طمأن مستخدميه أثناء فترة انقطاعه لمدة 24 ساعة، بأنه “يعمل بأسرع ما يمكن لجلب سعة إضافية عبر الإنترنت للتعامل مع مستويات حركة المرور القصوى التي يشهدها”.