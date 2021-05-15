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تدمير برج الجلاء.. مقر وسائل إعلام دولية كبيرة في غزة

دمر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، برج الجلاء في مدينة غزة الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقا بالكامل نتيجة لقصفه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.


وأفادت تقارير إعلامية متعددة بأن الجيش الإسرائيلي أصدر إخطارا مسبقا طلب فيه من قاطني البرج إخلاءه في غضون ساعة.

وكان المبنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، منها شبكة “الجزيرة” ووكالة “أسوشيتد برس”، إضافة إلى مكاتب محامين.

وكانت إسرائيل قد دمرت عدة أبراج في غزة منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري.



المصدر: RT + وكالات