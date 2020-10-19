مصادر سورية مطلعة تكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمريكي بالحكومة السورية في دمشق
تركيا تستعد للانسحاب من نقاط المراقبة التي يحاصرها الجيش العربي السوري
وفد سويدي شمال شرق سوريا!
قصف تركي على عين عيسى شمال الرقة.. تعزيزات جديدة لتركيا في إدلب
وصول قافلة عسكرية أمريكية ضخمة إلى الحسكة
قتلى وجرحى بانفجار مستودع ذخيرة في إدلب
ضربة جوية تطيح بقيادي في تنظيم “حراس الدين” وأحد مرافقيه شمال سوريا
فساد وشراء أصوات في انتخابات غرفة تجارة دمشق‏
الاحتلال الأمريكي يخرج قافلة جديدة محملة بالنفط السوري إلى الأراضي العراقية
أضخم رتل عسكري تركي يدخل الأراضي السورية
الرئيس الأسد يزور قرى بريف طرطوس
دفعة جديدة من جثث المسلحين السوريين الذين قتلوا في معارك كراباخ
تجدد استهداف مقرات “قسد” في ريفي الرقة ودير الزور مقتل قيادي وعدد من المسلحين
مسلحو الاحتلال التركي يقصفون مناطق المدنيين في ريف الحسكة
قوات الاحتلال الأمريكي تُدخل عشرات الصهاريج الفارغة إلى سورية لسرقة النفط السوري

تحوي فئران ميتة .. محافظة دمشق تغلق مستودعا للمكسرات والمربيات في القنوات

تحوي فئران ميتة .. محافظة دمشق تغلق مستودعا للمكسرات والمربيات في القنوات

بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة و الشؤون الاجتماعية باسل ميهوبأن محافظة دمشق أغلقت مستودعاً في جادة ست الملوك بالشريبيشات في منطقة القنوات يحتوي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.


وقال ميهوب اإن دوريات الرقابة الصحية في مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ضبطت خلال جولاتها على الأسواق مستودعاً يحتوي على أكثر من 500 كيلوغرام من المكسرات والزبيب والمربيات غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب القذارة العامة ووجود فئران ميتة ومخلفاتها بداخله.

 وأكد ميهوب أنه تم إغلاق المستودع لمدة غير محددة، مشيراً إلى أن دوريات الرقابة الصحية تكثف جولاتها على الأسواق بجميع الأوقات.

ودعا عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية باسل ميهوب عبر تلفزيون الخبر المواطنين إلى تقديم الشكاوي المتعلقة بمخالفات الشؤون الصحية على الرقم 127 ليصار إلى متابعتها واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.

 


الخبر