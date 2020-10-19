تحوي فئران ميتة .. محافظة دمشق تغلق مستودعا للمكسرات والمربيات في القنوات

بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة و الشؤون الاجتماعية باسل ميهوبأن محافظة دمشق أغلقت مستودعاً في جادة ست الملوك بالشريبيشات في منطقة القنوات يحتوي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.





وقال ميهوب اإن دوريات الرقابة الصحية في مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ضبطت خلال جولاتها على الأسواق مستودعاً يحتوي على أكثر من 500 كيلوغرام من المكسرات والزبيب والمربيات غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب القذارة العامة ووجود فئران ميتة ومخلفاتها بداخله.



وأكد ميهوب أنه تم إغلاق المستودع لمدة غير محددة، مشيراً إلى أن دوريات الرقابة الصحية تكثف جولاتها على الأسواق بجميع الأوقات.



ودعا عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية باسل ميهوب عبر تلفزيون الخبر المواطنين إلى تقديم الشكاوي المتعلقة بمخالفات الشؤون الصحية على الرقم 127 ليصار إلى متابعتها واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.



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