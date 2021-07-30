تجدد الحرائق في أحراج عكار شمال لبنان وخروجها عن السيطرة في عدد من المناطق

تجددت الحرائق مساء أمس في أحراج أكروم في عكار شمال لبنان وخرجت عن السيطرة لتمتد إلى مشارف وادي خالد وتحاصر السكان في منازلهم.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن النيران لاتزال مستعرة في مواقع عدة من غابتي المرغان والقطلبة في بلدة القبيات في عكار وتمددت بسرعة قياسية وعلى نطاق واسع في غابات وادي عودين في بلدة عندقت وصعوداً باتجاه منطقة جبل أكروم وصولاً إلى الرويمة ومحيطها في منطقة بيت جعفر.



وأشار مختار بلدة عندقت جوزيف عماد إلى استمرار تقدم رقعة النار لتقضم مساحات جديدة في وادي عودين وإلحاق خسائر كبيرة بالأشجار الحراجية والبساتين والمزروعات.



ورغم أن عناصر الاطفاء بتضافر الجهود مع الجيش اللبناني تمكنوا من السيطرة جزئياً على النيران من جهة بلدة القبيات لا تزال هناك جيوب مشتعلة في كل من بلدات القطلبة وقميع والمشروع الأخضر ووادي عودين وعندقت.



إلى ذلك تمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني في بعلبك شرق لبنان من إخماد حريق أعشاب يابسة في محلة عين بورضاي عند مدخل المدينة الغربي وحالت دون امتداد ألسنة اللهب نحو البيوت السكنية والأشجار الحرجية المزروعة إلى جانب الطريق.