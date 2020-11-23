بلينكن وزيراً للخارجية في إدارة بايدن

ذكرت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر لم تحددها أن الرئيس المنتخب "جو بايدن" يعتزم تعيين "أنتوني بلينكن" وزيراً للخارجية حيث من المقرر الإعلان عن إدارة بايدن يوم غد الثلاثاء.وقال حليف لبايدن طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز: "إن بلينكن هو الخيار المرجح لبايدن لمنصب وزير الخارجية".



وقال مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سيعلن أسماء أول مجموعة من الوزراء وإنه يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب الجائحة وذلك في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة.



وحث رون كلين، الذي عينه بايدن كبيراً لموظفي البيت الأبيض، إدارة ترامب وخاصة إدارة الأجهزة العامة، على الاعتراف رسمياً بفوز بايدن للسماح ببدء عملية نقل السلطة.