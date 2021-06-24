بلينكن: الولايات المتحدة ليس لديها "صديق أفضل" من ألمانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أنّ الولايات المتحدة ليس لديها "صديق أفضل" من ألمانيا.



وقال، في تصريح خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، "أعتقد أنّ من الإنصاف القول إنّ الولايات المتحدة ليس لديها شريك وصديق أفضل من ألمانيا في العالم".



وتبدو هذه التصريحات مغايرة للموقف التقليدي للولايات المتحدة، الذي، عادة، يعتبر المملكة المتحدة أقرب شريك إليه.



وأضاف بلينكين، الذي بدأ في ألمانيا المحطة الأولى في جولة أوروبية، أن "الأمر يبدأ بالقيم والمصالح المشتركة"، إضافة إلى "الاعتقاد المشترك بأن جميع التحديات التي نواجهها لها تأثير في حياة الناس"، موضحاً "نعلم، ونتفق على القول إنه لا يمكن لأي بلد التغلب عليها بمفرده".



ومن المقرَّر أن يزور وزير الخارجية الأميركي فرنسا وإيطاليا في إطار جولته.