بقيمة أقل من مثيلاتها في السوق .. أسعار جديدة لغسالات بردى

أعلنت الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى عن لائحة أسعار جديدة. للغسالات الديجيتال المنتجة لديها /7/ كلغ و/8/ كلغ من اللونين الأبيض و الفضي.



وبيّنت الشركة في لائحة الأسعار أن سعر المبيع للغسالة البيضاء الآلية ديجيتال /7/ كلغ 1,215 مليون ليرة للموزع و1,300 مليون ليرة للمستهلك. والغسالة الفضية ديجيتال /7/ كلغ 1,262 مليون ليرة للموزع و 1,350 مليون ليرة للمستهلك



وبحسب اللائحة أما سعر المبيع للغسالة الفضية الآلية ديجيتال /8/ كلغ 1,309 مليون ليرة للموزع و1,400 مليون ليرة للمستهلك. والغسالة الفضية ديجيتال /8/ كلغ 1,355 مليون ليرة للموزع و 1,450 مليون ليرة للمستهلك.



وأوضح مدير عام الشركة المهندس علي عباس في تصريح لأخبار الصناعة السورية. أنه تم تعديل أسعار هذه الغسالات مع ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج. مؤكداً أن الأسعار الجديدة لا زالت أدنى من أسعار مثيلاتها في السوق المحلية بأكثر من 20 بالمئة. مع الإشارة إلى أن خدمات ما بعد البيع ما زالت متوفرة في الشركة. بما فيها الكفالة وتوفر قطع التبديل.



وكشف المهندس عباس عن أن شركة بردى ستطرح خلال الأسبوع القادم نماذج جديدة من البرادات والمراوح في الأسواق. مع التأكيد على قدرة هذه المنتاجات التنافسية في جانبي الجودة والأسعار المنافسة. مع الحفاظ على اسمها العريق. والذي يشكل مصدر ثقة للمواطنين على مدى عمر الشركة.