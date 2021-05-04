بعد 500 عام على فقدانها..عودة سبابة الإمبراطور قسطنطين الكبير

أعاد مختصون بالآثار والمنحوتات تركيب إصبع مفقود من تمثال برونزي للامبراطور روماني “قسطنطين الكبير” بعد 500 عام على فقدانه.



وتم التعرف على السبابة في عام 2018 من قبل الباحثة “أوريليا أزيما” بعدما أدركت أن القطعة البرونزية التي يبلغ طولها 15 بوصة في متحف اللوفر في باريس لم تكن إصبع قدم، كما تم التعرف عليها في عام 1913، ولكن سبابة قسطنطين المفقودة.



ويبلغ ارتفاع التمثال 39 قدما، وصنع حوالي عام 330 بعد الميلاد، وتم الاحتفاظ برأسه ويده وكرة أرضية كانت تحملها اليد في متاحف كابيتولين في روما.