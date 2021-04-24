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بعد ثلاثة أشهر.. بايدن يجري أول اتصال بإردوغان

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب إردوغان اتفقا على عقد اجتماع ثنائي على هامش قمة الناتو في حزيران/ يونيو المقبل لبحث القضايا الثنائية والإقليمية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي إن بايدن أعرب خلال اتصال هاتفي مع إردوغان عن اهتمامه بعلاقة ثنائية بناءة مع مجالات تعاون موسعة وإدارة بناءة للخلافات.

هذا ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن بايدن أبلغ نظيره التركي أنه سيعترف اليوم السبت بالإبادة الجماعية للأرمن.

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق الجمعة إن الرئيس جو بايدن تحدث هاتفياً إلى الرئيس التركي في أول اتصال مباشر بين زعيمي الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي اللتين توترت العلاقات بينهما بشدة.

وتم الاتصال الهاتفي الذي طال انتظاره بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تنصيب بايدن وهو تأخير يعتبر على نطاق واسع جفوة لإردوغان الذي قامت بينه وبين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب علاقة قوية.