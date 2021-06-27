بسبب ممارسات ميليشيا قسد والاحتلال التركي ومرتزقته..محطة مياه علوك تتوقف بشكل كامل
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بسبب ممارسات ميليشيا قسد والاحتلال التركي ومرتزقته..محطة مياه علوك تتوقف بشكل كامل

توقفت محطة مياه علوك بريف الحسكة الشمالي عن العمل بشكل كامل بسبب قطع ميليشيا “قسد” التيار الكهربائي عنها بالتوازي مع استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين بإيقاف عمليات ضخ المياه إلى الأهالي، ما يهدد بحرمان أكثر من مليون مواطن من المياه في مدينة الحسكة وريفها، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية هناك.

وأشار مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة، أمس إلى أن مشروع علوك المغذي لمدينة الحسكة ومحيطها والريف الغربي لا يزال يعمل بالحدود الدنيا بسبب جرائم المحتل التركي وقيامه بسرقة الكهرباء المغذية له وتشغيل مضخة واحدة وعشر آبار فقط من أصل 34 بئراً و12 مضخة أفقية موجودة ضمن مشروع علوك.

وتتم تغذية محطة مياه علوك من مدينة الدرباسية عبر خطوط توتر (20 ك ف) حيث يخصص للمحطة 7 ميغات تتم سرقتها من قبل مرتزقة الاحتلال التركي لتغذية مقراتهم في مدينة رأس العين والاكتفاء بتشغيل مضختين من أصل عشر ما أثر على الضخ وتأخر وصول المياه إلى مدينة الحسكة بشكل دائم.