بريطانيا تخطط لإصدار جوازات سفر “كوفيد – 19”

تخطط بريطانيا لإصدار وثيقة خاصة للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد.



ووفقاً لصحيفة”صنداي تايمز” البريطانية سيتمكن حاملو جوازات سفر “كوفيد-19” من التنقل بحرية أكبر في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الذهاب في رحلات عمل.



وذكرت الصحيفة أن “قرار إصدار مثل هذه الوثيقة قد يُعلن في البرلمان يوم الاثنين”.



وأوضحت الصحيفة أنه “سيسمح للمواطنين خلال موسم الأعياد بالتجمع في مجموعات صغيرة، ولكن بعد ذلك ستعود الإجراءات الصارمة حتى الربيع”.



و من المفترض أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنهاء الإغلاق على مستوى إنكلترا كما هو مقرر في الثاني من كانون الأول، والعودة إلى القيود الإقليمية حيث تُظهر الإحصاءات أنّ الإصابات بفيروس كورونا قد استقرت.