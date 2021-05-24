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بدء الصمت الانتخابي للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية صباح يوم غد الثلاثاء

حددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الساعة السابعة من صباح يوم غد الثلاثاء بدء الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم أنه عملاً بأحكام المادة 58 من قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعليماته التنفيذية توقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب الذي سيجري في السادس والعشرين من الشهر الحالي وعليه فإن وقف الدعاية الانتخابية يبدأ في الساعة السابعة من صباح يوم غد الثلاثاء.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت في العاشر من الشهر الحالي قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وهم عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي وحددت موعد الحملة الانتخابية للمرشحين من تاريخ الـ 16 إلى الـ 24 من شهر أيار الجاري.