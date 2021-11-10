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بايدن يعلن مواصلة إدارته سياسة ترامب إزاء الشركات الأمريكية المرتبطة بالجيش الصيني

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن تمسك الولايات المتحدة بالحظر الذي فرضته إدارة سلفه دونالد ترامب على الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية المرتبطة بالجيش الصيني.

وأوضح بايدن في رسالة إلى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنه سيمدد السياسة التي أرساها أمر تنفيذي أصدره سلفه الجمهوري في نوفمبر 2020.

وكتب بايدن في الرسالة: "جمهورية الصين الشعبية تستغل على نحو متزايد رأس المال الأمريكي لتقديم موارد وتنمية وتحديث جيشها ومخابراتها وأجهزة أمنية أخرى للسماح لجمهورية الصين الشعبية بأن تهدد بشكل مباشر أراضي الولايات المتحدة وقوات الولايات المتحدة في الخارج".

ويهدف هذا التحرك لردع شركات الاستثمار الأمريكية وصناديق معاشات التقاعد وكيانات أخرى عن شراء أسهم في الشركات الصينية التي تصنفها وزارة الدفاع الأمريكية بأنها مدعومة من الجيش الصيني.

وقال بايدن إن المجمع الصناعي العسكري للصين، الذي تدعمه مخابراتها وأجهزة أمنية أخرى، ما زال يشكل تهديدا ملحوظا وغير عادي على الولايات المتحدة.


المصدر: "رويترز"