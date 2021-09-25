بايدن: محادثات الكونغرس بشأن مشروعي قانوني الإنفاق بلغت مرحلة حاسمة

يأمل الرئيس الأميركي جو بايدن، إقرار الكونغرس مشروعي قانونين يتعلقان بـالإنفاق ويشكلان أحد أهم محاور الأجندة الداخلية الخاصة به.



وفي تصريح للصحافيين أمس الجمعة، اعتبر بايدن أن المفاوضات المتعلقة بالقرارين قد بلغت مرحلة حاسمة يتعين فيها الخوض في التفاصيل.



آمال بايدن تأتي في وقت يبرز فيه تباين في المواقف داخل الحزب الديمقراطي. المعتدلون يبدون قلقهم من الكلفة الباهظة لمشروع القانون، في حين يطالب التقدميون بضمان إقرار مشورع القانون قبل التفكير في التصويت على مشروع القانون المرتبط بالبنى التحتية.



ولتدارك الأمر دعا بايدن 20 نائباً من الجناحين الوسطي واليساري المختلفين إلى البيت الأبيض هذا الاسبوع، من أجل تشكيل اتجاه موحد مرتبط بالحزمة البالغ قيمتها 3.5 ترليون دولار، والتي تعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.



أما على صعيد الكونغرس فقد دعت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي المعتدلين في الحزب للتصويت على المشروع الذي مرره مجلس الشيوخ والذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار، سيتم إنفاقها على بناء الطرقات والجسور.