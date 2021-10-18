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انفجار في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان

هز انفجار قوى مدينة جلال آباد عاصمة إقليم  في شرق أفغانستان، اليوم الاثنين .

انفجار في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستانارتفاع حصيلة القتلى بالهجوم الانتحاري على مسجد شيعي جنوب أفغانستان إلى 62 شخصابعد التفجير الدموي الأخير.. "طالبان" تتعهد بتعزيز حماية المساجد 
وذكرت وكالة "أسفاكا" المحلية أن الحادث وقع في حي "كابول هادا"،  نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في أحد الشوارع المزدحمة في الوقت الذي كانت تمر فيه سيارة تابعة لعناصر حركة "طالبان".

وقالت الوكالة إن الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنيين تم نقلهم إلى المستشفى، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

 



المصدر: تاس