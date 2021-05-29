الولايات المتحدة تسرّع عملية سحب قواتها من أفغانستان

بينما يجري الحديث عن توجه الولايات المتحدة لتخفيض نفوذها في الشرق الأوسط، أعلن وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده ستسرّع عملية سحب قواتها من أفغانستان.



وقال أوستن الخميس أمام الكونغرس: إن انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان يأتي بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد، حسب تعبيره.



وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الرئيس بايدن أمر بسحب القوات الأمريكية بحلول أيلول، غير أن العملية ستكون بوتيرة تسبق أوانها قليلاً".



وتابع أوستن، الذي لم يقدم أي تفاصيل حول العملية: "لقد نفذنا المهمة التي تم من أجلها إرسال قواتنا إلى أفغانستان، وأنا فخور جدا بهذا الأمر".



وأضاف أوستن أن الموازنة المقترحة لوزارة الدفاع والتي بلغت 715 مليار دولار ستتضمن أموالا لمساعدة الجيش على تطوير القدرات لمنع الهجمات التي قد تشنها جماعات إرهابية في أفغانستان على الولايات المتحدة.



وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 30 نيسان، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس جو بايدن.



وفي 29 شباط 2020 وقعت الولايات المتحدة بقيادة رئيسها آنذاك، دونالد ترامب، وحركة "طالبان" في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهراً، أي في أيار 2021، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في الدوحة، بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.



لكن إدارة بايدن أعلنت مؤخرا أنها تنوي إنجاز عملية الانسحاب حتى 11 أيلول ما أثار ردود أفعال حادة من "طالبان"، التي هددت بخروجها من اتفاق السلام.



وكان قادة الجيش الأمريكي قالوا إنهم سيراقبون ويتصدون لتهديدات تنظيمي "القا-عدة" و"دا-عش" من خارج البلاد بمجرد رحيل القوات الأمريكية عن أفغانستان لاحقا هذا الصيف.