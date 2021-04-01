الوكالة الأوروبية للأدوية: لا خطر يرتبط بالعمر للقاح “أسترازينيكا”

قالت الوكالة الأوروبية للأدوية إن “الخبراء الذين يحققون في احتمال وجود رابط بين لقاح “أسترازينيكا” ضد فيروس كورونا وحالات تخثر في الدم أو جلطة لم يجدوا أي عوامل خطر محددة بما في ذلك المرتبطة بالعمر غير أنهم يواصلون تحاليلهم”.



وبينت الوكالة، بحسب “ا ف ب”، أن “الدراسات لم تحدد في الوقت الحاضر أي عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو ماض طبي يتضمن مشكلات جلطات في هذه الحالات النادرة جداً التي أفيد عنها لدى أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا”.



وقررت ألمانيا، الثلاثاء، منع استخدام لقاح “أسترازينيكا” البريطاني السويدي المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، كما علقت عدة دول أوروبية استخدام اللقاح وسط تقارير عن حدوث حالات تجلط دموي لأشخاص تلقوه مؤخراً.



كما تعرضت الشركة المنتجة لـ”أسترازينيكا” إلى انتقادات علنية غير معهودة حول فعالية اللقاح من قبل خبراء مستقلين يراقبون الاختبارات قالوا إن الشركة قد تكون عرضت “بيانات قديمة”، تعطي “معلومات ناقصة”.