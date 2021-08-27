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المغرب تغلق سفارتها في الجزائر اليوم

قال مصدر رسمي مغربيّ إنّ المملكة ستغلق سفارتها في العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة، بعدما قطعت الجزائر العلاقات مع بلاده بسبب ما وصفته "بأعمال عدائية".

وذكر مصدر مغربيّ لـ "فرانس برس" أن السفارة ستغلق وسيعاد السفير وجميع الموظّفين إلى الرباط، مشيراً إلى أن "القنصليّات المغربيّة في الجزائر والعاصمة وهران وسيدي بلعباس ستبقى مفتوحة".

وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يوم أمس الخميس، إن بلاده "تنظر إلى المصالح العليا للشعوب المغاربية عموماً وللشعبين المغربي والجزائري على وجه الخصوص".

وفي حوار مع موقع "Maghrebvoices" المغربي، أضاف العثماني أن عودة العلاقات مع الجزائر إلى طبيعتها، "قدرٌ محتوم وضروري"، معرباً عن أسفه البالغ لموقف الجزائر الأخير.

وأعرب عن تمنياته بتجاوز هذا القرار في القريب، مؤكداً أن "استقرار الجزائر وأمنها من استقرار المغرب وأمنه، واستقرار المغرب وأمنه من استقرار الجزائر وأمنها".

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أعلن الإثنين الماضي، أن بلاده "ترفض منطق الأمر الواقع وترفض السياسيات الأحادية للمغرب"، مشدداً على أن الدعاية المغربية "تشن حرباً دنيئة ضد الجزائر".