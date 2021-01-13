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المسافر السوري لن يتأثر بقرارات الحجر في لبنان

أثار القرار الصادر عن السلطات اللبنانية حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان ومنع حركة العبور عبر الحدود البرية، تخوف وقلق المسافرين السوريين القادمين إلى مطار بيروت والمتجهين فيما بعد إلى سوريا.

إلا أن وزارة الأشغال العامة والنقل أصدرت تعليمات جديدة، أكدت فيها أن الحدود البرية ستبقى مفتوحة فقط للعبور إلى المطار للقادمين من سوريا وأيضاً للقادمين من مطار بيروت إلى سوريا.

وأوضحت الوزارة أن المسافر السوري لن يتأثر بقرارات الحجر وسيتم منحه 3 ساعات مهلة زمنية حتى وصوله إلى الحدود من قبل مطار بيروت، حيث منحت السلطات اللبنانية المسافرين السوريين القادمين إلى مطار بيروت، إذن عبور دون أي قيود (حجر صحي في الفندق)، بشرط أن يغادر لبنان بعد 3 ساعات من وصوله إلى مطار بيروت ويملك فحص PCR لا تتجاوز مدته 96 ساعة.

وكانت الوزارة أصدرت الاثنين الفائت مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان من بينها أن يقوم القادم إلى لبنان بحجز فندقي مدفوع مسبقاً لـ 48 ساعة في أحد الفنادق المعتمدة من وزارة السياحة اللبنانية.

وأعلن لبنان الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى، كما أنه لن يسمح للأشخاص الذين لديهم مواعيد مقابلات بالسفارات والإقامات بالعبور بين 14 إلى 25 من الشهر الحالي.