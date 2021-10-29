القوات الفلبينية تقتل واحدا من أكثر القادة المسلحين المطلوبين في البلاد

قتلت قوات فلبينية واحدا من أكثر قادة المسلحين المطلوبين بالبلاد وزوجته الذي كان متحالفا مع "داعش" وألقي باللوم عليه في التفجيرات المميتة بالجنوب لأكثر من عقد، وفقا لما ذكره الجيش.



وداهمت اليوم الجمعة قوات الجيش والشرطة مخبأ لجماعة تنظيم "داعش" في منطقة نائية ببلدة تالايان بإقليم ماغوينداناو، وقتلت زعيمها صلاح الدين حسن وزوجته في معركة بالأسلحة النارية استمرت 30 دقيقة قبل الفجر.



وقال القائد العسكري الإقليمي، الميجور جنرال جوفيماكس أوي، إن أكثر من عشرين مسلحا آخرين تمكنوا من الفرار.



وأضاف أوي أن "القوات استولت على بنادق هجومية وذخيرة ووثائق للمتمردين في موقع المعركة".

يُزعم أن حسن ومجموعته متورطون في عدد من التفجيرات التي تهدف إلى ابتزاز الأموال من الشركات وشركات النقل.



وقال الجيش إن أحد أبرز الهجمات كان تفجير عام 2016 لسوق ليلي خلف 15 قتيلا وعشرات الجرحى في مدينة دافاو، مسقط رأس الرئيس رودريغو دوتيرتي.



كما تم إلقاء اللوم على جماعة حسن في تفجير حافلة في الجنوب عام 2014 أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين.





المصدر: "أسوشيتد برس"